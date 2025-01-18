Волонтеры очистили более 280 км береговой линии от нефтепродуктов

Специалисты и волонтеры очистили от мазута более 280 км берега. В трех субъектах обследуют 910 км, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Всего с береговой линии собрали 167 тыс. т загрязненного песка и грунта. Вывезли 128 тыс. т.

В акватории Керченского пролива обследовали 2 918,4 кв. км. Обработали 42,9 тыс. кв. м. Во время работ использовали 4,4 тыс. кг сорбента, собрали 25 т нефтесодержащей жидкости.

В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрали 16,27 т нефтесодержащих отходов. Использовали 925 кг сорбента. У кормы танкера «Волгонефть-239» собрали почти 14 т мазута. Использовали более 1,5 тыс. кг сорбента.

На Кубани обследуют 220 км берега. Во время работ обнаружили единичные выбросы мазута от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района. За сутки вывезли 289 т отходов. Сейчас продолжает сбор мазута у кормы танкера.

В Крыму обследуют свыше 524 км берега от Керчи до села Портовое. От мазута очищено свыше 181 км берега. За сутки собрали 6 т. В Севастополе проводится обследование 165 км побережья между поселками Ласпи и Андреевка. За сутки собрано 0,4 т мусора, вывезено 4,5 т. К ликвидации последствий привлечено более 4,3 тыс. человек и свыше 740 единиц техники.

Алина Зорина