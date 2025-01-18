На Кубани прогнозируют мокрый снег и гололед

В Краснодарском крае в течение 18 и 19 января прогнозируют осадки в виде мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

18 января на Кубани ожидаются временами осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью и утром на проводах и деревьях может налипать мокрый снег, на дорогах образоваться гололедно-изморозевые отложения. В южной части края местами ожидаются сильные осадки. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы могут достигнуть 15-18 м/с. Температура воздуха днем от +1 до +6 градусов. В горах от 0 до -5.

В Краснодарском крае 19 января местами возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и обычного снега. В ночное и утреннее время существует вероятность образования гололедно-изморозевых отложений. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит до +1 до +6, в горах — от 0 до -5.

На Черноморском побережье 18 января ожидается дождь и мокрый снег, особенно ночью и утром. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем от +4 до +9. 19 января на протяжении большей части дня будет дождь и мокрый снег, вечером без осадков. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Температура воздуха днем от +4 до +9.

В Краснодаре 18 января ночью и утром временами осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Днем температура воздуха от +2 до +4 градусов. 19 января возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем от +2 до +4 градусов.

Алина Зорина