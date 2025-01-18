Температуру мазута в танкере «Волгонефть-239» увеличили до +12 градусов

Специалисты Морспасслужбы зафиксировали рост температуры мазута в «Волгонефть-239» до +12 градусов. Об этом сообщает Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

На танкере происходит подогрев мазута. Этот процесс необходим для того, чтобы откачать груз из кормовой части судна. По данным Морспасслужбы, температура мазута в общей массе начала повышаться. В дальнейшем планируется нагреть его до +45 градусов, чтобы он стал более пластичным. Температура воды в акватории составляет около +8 градусов, а температура воздуха — примерно +3 градуса.

К танкам с грузом через машинное отделение постоянно подается пар. Для этого на судне имеется 10 т пресной воды. В четырех танках судна находится около 1,5 тыс. т мазута. По предварительным расчетам, для разогрева этой массы потребуется примерно три дня. После его перекачают насосами в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева.

«Работы по откачке мазута из танков судна будут идти только при благоприятных погодных условиях — это исключит дополнительные риски разлива. Работы будут закончены до конца января»,— отметили в Минтрансе.

Алина Зорина