В поселке Новознаменском произошло возгорание частного гаража
В поселке Новознаменском, расположенном вблизи Краснодара, произошло возгорание частного гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сообщение о пожаре поступило в 10:50 по мск. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь горения гаража составляет 80 кв. м.
В 11:25 по мск пожарные ликвидировали открытый огонь. К тушению привлечено восемь человек личного состава МЧС и три единицы техники.