В поселке Новознаменском произошло возгорание частного гаража

В поселке Новознаменском, расположенном вблизи Краснодара, произошло возгорание частного гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило в 10:50 по мск. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь горения гаража составляет 80 кв. м.

В 11:25 по мск пожарные ликвидировали открытый огонь. К тушению привлечено восемь человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Алина Зорина