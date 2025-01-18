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В поселке Новознаменском произошло возгорание частного гаража

В поселке Новознаменском, расположенном вблизи Краснодара, произошло возгорание частного гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило в 10:50 по мск. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь горения гаража составляет 80 кв. м.

В 11:25 по мск пожарные ликвидировали открытый огонь. К тушению привлечено восемь человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Алина Зорина

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