В Сочи ожидается сильный ветер и шторм в море
В Сочи с 18 по 19 января прогнозируют сильный ветер и шторм. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
По прогнозам синоптиков, на участке моря от Магри до Веселого ожидается усиление волнения. Высота волн составит от 1,3 до 2,5 метров. Северо-восточный ветер также усилится, его порывы могут достигать 12–17 м/с.
По распоряжению Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. В целях безопасности доступ на пляжные территории временно ограничен.