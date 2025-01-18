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Коммерсантъ FM
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В Сочи ожидается сильный ветер и шторм в море

В Сочи с 18 по 19 января прогнозируют сильный ветер и шторм. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, на участке моря от Магри до Веселого ожидается усиление волнения. Высота волн составит от 1,3 до 2,5 метров. Северо-восточный ветер также усилится, его порывы могут достигать 12–17 м/с.

По распоряжению Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. В целях безопасности доступ на пляжные территории временно ограничен.

Алина Зорина

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