Эколог: «золотые» пляжи Анапы будет сложно восстановить до лета

«Золотые» пляжи Анапы будет сложно восстановить до лета из-за дефицита песка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории экологии Института океанологии имени П. П. Ширшова Вячеслава Крыленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сейчас существует серьезная проблема: при уборке пляжей теряется кварцевый песок, который имеет подходящий размер. Восполнить этот дефицит сложно. По словам эколога, проблема нехватки песка существовала еще до разлива, и из-за этого берег отступал, особенно в районе Витязево и Джемете. Поиск песка нужного качества и размера — задача сложная и дорогостоящая.

Вячеслав Крыленко отметил, что для восстановления пляжей Анапы после очистки от мазута не подойдет песок со дна моря. Он объяснил, что после обжига загрязненного грунта во время утилизации мазута структура кварца и особенно ракушек может измениться. И тогда это будет уже не тот песок, который забирали с пляжей. Он выразил неуверенность в том, что удастся полностью восстановить «золотые» пляжи Анапы до начала курортного сезона. Для этого нужен песок определенного размера, иначе слишком мелкие песчинки будут уноситься ветром в город или течением в море.

Вода переносит песок вдоль берега и частично выравнивает его. Однако отступание берега будет продолжаться, особенно в центре Анапы. Там уже обнажаются более глубокие отложения — илистый и увлажненный песок.

Эколог подчеркнул, что живая природа, включая птиц и растительность, восстанавливается относительно быстро. Но восстановление пляжей — это долгий процесс, поскольку песок накапливался тысячи лет. Чтобы решить эту проблему, нужны нестандартные и срочные меры.

Алина Зорина