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Вокруг кормы «Волгонефть-239» вал укрепляют бетонными заграждениями из-за шторма

Из-за шторма в 4 балла, чтобы защитить конструкцию вокруг кормы «Волгонефть-239», по периметру со стороны моря вал укрепляют бетонными заграждениями. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Установленные железобетонные конструкции глушат удары волн. Бетонные заграждения не позволяют размывать техническое сооружение вокруг танкера.

Ранее специалисты Морспасслужбы зафиксировали рост температуры мазута в «Волгонефть-239» до +12 градусов. Это необходимо для того, чтобы откачать груз из кормовой части судна. По данным Морспасслужбы, температура мазута в общей массе начала повышаться. В дальнейшем планируется нагреть его до +45 градусов, чтобы он стал более пластичным.

Алина Зорина

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