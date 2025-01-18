Утечек мазута в левой части кормы танкера «Волгонефть-239» не обнаружили

Специалисты не нашли утечек мазута в левой части кормы танкера. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Водолазы МЧС России проводят обследование танкера «Волгонефть-212», а также затонувшей и севшей на мель части танкера «Волгонефть-239». К работам привлечено 40 специалистов и 10 единиц специальной техники.

В районе затонувшего танкера «Волгонефть-212» и носовой части «Волгонефти-239» водолазы осуществляют подводный мониторинг. В процессе работы они применяют подводный телеуправляемый аппарат.

Круглосуточно осуществляется вывоз нефтесодержащей смеси. Сейчас выполнено более 230 рейсов, вывезено свыше 1,7 тыс. т.

С момента начала работ на побережье Анапы и Темрюкского района собрано и вывезено около 167 тыс. т загрязненного песка и грунта. Из них 128 тыс. т доставлены на площадку временного хранения, расположенную в районе х. Воскресенский.

Алина Зорина