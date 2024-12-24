Зумеры диктуют правила

В Нижегородской области растет активность молодежи на рынке труда: работу в регионе ищут 16 тыс. человек в возрасте от 14 до 34 лет — на 6% больше, чем год назад, подсчитали в hh.ru. При этом увеличиваются и зарплатные ожидания молодых: за год запросы выросли на 22%, до 50,3 тыс. руб. Как меняются другие требования зумеров к работодателям и какие профессии будут востребованы в ближайшие несколько лет — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным hh.ru на начало ноября, в Нижегородской области работу ищут более 16 тыс. молодых соискателей в возрасте от 14 до 34 лет лет — это 30% от общего количества резюме. За год их активность выросла на 6%. А в целом по России в базе платформы более 2 млн резюме, размещенных молодыми людьми, или 51% от общего количества.

Зарплатные запросы молодых соискателей в Нижегородской области, по информации hh.ru, достигли 50,3 тыс. руб. (при средней зарплате по региону на уровне 66 тыс. руб.). Это ниже, чем в Петербурге (63,2 тыс. руб.) и Москве (77,9 тыс. руб.), но на 9 тыс. руб., или на 22%, больше, чем в прошлом году.

По оценке управления по труду и занятости населения Нижегородской области, средняя зарплата по вакансиям для молодежи в возрасте 14–18 лет составляет порядка 25 тыс. руб., за год она выросла на 5 тыс. руб. Сейчас в областной базе данных размещено более 1,8 тыс. таких вакансий и около 500 резюме соискателей 14–34 лет.

«При определении желательного для них уровня заработной платы молодые специалисты все больше ориентируются на свои представления о доходе, достаточном для нормальной жизни (с учетом перспективы создания семьи и появления детей). Уже несколько лет социологические опросы демонстрируют значительное расхождение между этими представлениями и существующим уровнем средней заработной платы, разумеется, в смысле превышения желательной величины над фактической», — отмечает заведующий кафедрой экономической теории и методологии Института экономики ННГУ Александр Золотов. По его словам, работодателям приходится повышать зарплаты под давлением дефицита кадров: «Пока уровень безработицы оставался значительным, молодым соискателям приходилось умерять свои запросы по зарплате. Когда же в последние год-полтора обнаружился острый дефицит ресурсов труда, безработица находится на низком уровне, а величины зарплат, в том числе реальных, устремились вверх, то молодежь стала на практике руководствоваться своими пожеланиями, а работодатели — всерьез относиться к ним».

«Выпускники хотят хорошо зарабатывать. Отсутствие опыта не является для них препятствием, они ожидают, что им будут платить столько, сколько им нужно для нормальной жизни», — говорит директор по персоналу Горьковского автозавода Елена Марштупа. Согласно исследованию hh.ru, посвященному предпочтениям зумеров (14–24 лет) на нижегородском рынке труда, 40% из них готовы сменить работодателя, если увидят подходящую вакансию с зарплатой выше той, что получают сейчас.

Как меняются ожидания

Запросы молодых специалистов растут не только в части зарплат. «В условиях дефицита кадров студенту, особенно инженерных специальностей, уже не нужно что-то искать, работа находит его сама. Соответственно, чем меньше усилий нужно прикладывать, тем пассивнее становится соискатель», — комментирует меняющийся портрет кандидатов Елена Марштупа. По ее словам, главный приоритет сегодняшних выпускников — это комфорт: «Отсюда тренд на удаленку среди молодых специалистов, важность соблюдения ворк-лайф баланса, желание работать в комфортной обстановке. Именно поэтому в сети так стали популярными обзоры офисов крупных российских ИТ-компаний».

«Баланс личной жизни и работы — одна из важных отличительных черт молодого поколения. В ПФО. в том числе в Нижегородской области, каждый день перерабатывают на работе лишь 21% молодых работников и более 50% работников 55 лет и старше. При этом молодые работники чаще, чем возрастные, готовы задерживаться на работе, если предстоит участие в сложном и важном проекте для компании (55% против 30%), а также если кто-то из коллег заболел (41% против 25%)», — комментируют аналитики hh.ru.

Еще один приоритет молодых сотрудников — альтруизм. «Молодежь хочет работать в социально ответственной компании. Именно поэтому ESG-подход (environmental, social, governance — экологическое, социальное и корпоративное управление — „Ъ“.) сегодня становится еще более актуальным для компаний, которые нацелены на привлечение молодежи», — отмечает Елена Марштупа.

По словам Александра Золотова, молодежь сегодня «привлекают интересный труд, карьерные перспективы». Опросы hh.ru подтверждают, что нижегородские соискатели в возрасте 14–18 лет ставят на первое место именно карьерные возможности (61%), следом по приоритетам идут оплата сверхурочного времени (55%), гибкий график (53%) и программы обучения (45%): «Есть закономерность — чем старше соискатель, тем ниже критичность наличия широких карьерных возможностей у работодателя. Более того, 56% зумеров ПФО, в том числе в Нижегородской области, в ходе опроса заявили, что уволятся с текущего места работы, если не будут видеть перспективу повышения в ближайшие один-два года».

Отсюда еще один тренд — джоб-хоппинг, или частая смена работы. «Прошли времена, когда человек трудился в одной компании всю свою жизнь. Сегодня средний цикл работы на одном месте составляет около двух лет. Работники не горят желанием строить свою карьеру исключительно в рамках одной компании. Молодые соискатели в возрасте 14–25 лет стали на 17% чаще выходить на рынок труда ПФО, в том числе в Нижегородской области, по сравнению с 2023 годом. Более того, зумеры на 26% чаще ищут работу в этом году, чем соискатели среднего возраста (35–45 лет)», — отмечают аналитики hh.ru.

«Понимание, что в любой профессии есть своя рутина, что с повышением уровня управления неизбежно сокращается количество потенциаль­ных вакансий (не случайно говорят об „управленческой пирамиде“), приходит с годами. Надо разъяснять эти неочевидные для вступающих в трудовую жизнь вещи со школьной скамьи. И, может быть, отдать прио­ритет умению быть членом команды над лидерством», — рассуждает Александр Золотов.

Что выбирают молодые

В топ самых востребованных профессий у молодого поколения в Нижегородской области сегодня, по данным исследования hh.ru, входят ИТ-специальности (их выбирают 63% молодых работников), профессии, связанные с продажами и клиентским обслуживанием (50%), а также с наукой и исследованиями (41%). «Также интересно, что зумеры в отличие от старшего поколения больше верят в успех карьеры на производстве или заводе в качестве рабочего. Так, сразу 70% молодых респондентов признались, что уверены, что квалифицированному рабочему просто построить карьеру и занять высокую должность. Среди 55-летних таких набралось менее 40%», — отмечают авторы обзора.

По словам Александра Золотова, в перспективе 10–15 лет в России будет активно развиваться промышленность: «Профессиональная структура трудовых ресурсов должна соответствовать структуре рабочих мест. Последняя же динамично изменяется. В России фактором этой динамики является не только научно-технический прогресс, но и необходимость импортозамещения в условиях СВО и санкций. Поэтому профессии рабочих, инженеров, технологов, конструкторов останутся востребованными на долгие годы, хотя, разумеется, компетенции таких работников будут развиваться с учетом прогресса информационных технологий, робототехники, искусственного интеллекта». Количество занятых в IT-сфере, по мнению эксперта, «всегда будет если не на порядок, то в разы меньше, чем в современном производстве».

«Четвертая технологическая революция дала мощный толчок к развитию современных технологий, искусственного интеллекта, роботизации и автоматизации производства. Именно этот фактор является одним из ключевых в трансформации рынка труда в перспективе 10–15 лет», — добавляет Елена Марштупа. Среди перспективных она называет профессии цифровых инженеров, которые не только разбираются в физике процессов, но и обладают ИТ-навыками, а также большой блок профессий в ИТ-сфере как таковой: разработчики ПО, специалисты по кибербезопасности, аналитики данных и специалисты по искусственному интеллекту. На автозаводе их подготовку под собственные нужды начинают со школы и даже раньше: при корпоративном университете предприятия созданы образовательные центры «Кванториум» и «Техноспейс», а для студентов последних курсов — «Академия ИТ». «Вектор был задан Олегом Дерипаской еще в начале 2000-х — наш кружок робототехники был одним из первых в стране. В результате мы уже вырастили первое поколение молодых ИТспециалистов, подготовленных под специфику предприятия», — рассказывает Елена Марштупа.

Кроме того, по ее словам, будут востребованы экологи и специалисты по устойчивому развитию, а также инженеры по возобновляемым источникам энергии. А в условиях глобализации и растущих объемов интернет-торговли в приоритете останутся специалисты по логистике и цепям поставок.

При этом, как отмечает HR-директор автозавода, сегодня большое значение имеет и то, какие навыки и компетенции будут требоваться в новой реальности: «В прошлом профессионалы были людьми с узкой специализацией, хорошо разбирающимися в своей сфере и годами оттачивавшими свои навыки и умения. В современном мире технологии во всех областях развиваются и устаревают слишком быстро. Поэтому актуальным становится непрерывное образование на протяжении всей жизни, особенно это касается специализированных навыков, требующих постоянной актуализации». Среди необходимых «мягких» навыков, или soft-skills, Елена Марштупа называет системное мышление, готовность работать в режиме неопределенности и быстрой смены задач, умение работать с людьми, навыки межотраслевой коммуникации. Соответственно, отмечает эксперт, будет востребовано умение обучать таким навыкам, а значит, в топе популярных профессий останутся педагоги и тренеры.

Татьяна Салахетдинова