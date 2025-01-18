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Коммерсантъ FM
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Впервые за девять лет четыре россиянки вышли в 1/8 финала турнира Большого шлема

На продолжающемся в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии российские теннисистки на данный момент демонстрируют самое успешное выступление на турнирах Большого шлема за последние девять лет. Впервые с Wimbledon 2016 года в 1/8 финала мейджора пробились сразу четыре россиянки. Это стало ясно после того, как в субботу к Мирре Андреевой (15-я в мире) и Анастасии Павлюченковой (32-я), преодолевшим барьер третьего круга в пятницу, присоединились Дарья Касаткина (10-я), обыгравшая Юлию Путинцеву из Казахстана (23-я) — 7:5, 6:1, и Вероника Кудерметова (75-я), справившаяся с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (17-я) — 6:4, 6:2.

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Российская теннисистка Дарья Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Фото: Edgar Su / Reuters

Фото: Manish Swarup / AP

Фото: Ng Han Guan / AP

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Российская теннисистка Дарья Касаткина

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Фото: Edgar Su / Reuters

Фото: Manish Swarup / AP

Фото: Ng Han Guan / AP

Теперь в воскресенье Андреева сыграет с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко, а Павлюченкова — с хорваткой Донной Векич (19-я). В понедельник же Касаткина встретится с полькой Игой Швентек (2-я), которая сегодня разгромила британку Эмму Радукану (61-я) — 6:1, 6:0, а Кудерметова — с украинкой Элиной Свитолиной (27-я), переигравшей итальянку Джасмин Паолини (4-я) — 2:6, 6:4, 6:0.

Интересно, что Павлюченкова была и среди россиянок, добравшихся до четвертого круга Wimbledon в 2016 году. Тогда она вышла в четвертьфинал, где уступила будущей чемпионке американке Серене Уильямс, которая затем в полуфинале переиграла другую представительницу России — Елену Веснину.

Тем временем на мужском Australian Open последним из российских теннисистов в 1/16 финала выбыл Карен Хачанов (19-й в мире), проигравший 20-летнему американцу Алексу Микельсену (42-й) — 3:6, 6:7 (5:7), 2:6. Таким образом, впервые с Wimbledon 2019 года в 1/8 финала мужского одиночного разряда на турнире Большого шлема не попал ни один россиянин.

Евгений Федяков

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