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Зарплаты управляющих офисом банка в Казани достигают 230 тыс. руб.

В Казани зарплатный максимум у банковского служащего на должности управляющего дополнительным офисом банка составляет 230 тыс. руб. К таким выводам пришли SuperJob по итогам опроса.

Кандидат на эту должность должен уметь организовать работу дополнительного офиса банка с нуля, а также иметь стаж в управлении от 3 лет.

В среднем такой работой интересуются мужчины в возрасте 40 лет с высшим образованием.

Уступает столица Татарстана по уровню зарплаты на подобной должности только Москве и Санкт-Петербургу, где предлагают 320 и 280 тыс. руб. соответственно.

Ранее сообщалось, что более 75% жителей Казани относят себя к трудоголикам, при этом большинство из них не считают это заболеванием.

Артём Дергунов

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