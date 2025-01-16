76% жителей Казани причисляют себя к трудоголикам, при этом большинство из них не считают это заболеванием. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 75% жителей Казани считают себя трудоголиками

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Более 75% жителей Казани считают себя трудоголиками

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Среди опрошенных 21% абсолютно убеждены в своем трудоголизме, а еще 55% скорее склоняются к этому мнению. Женщины чаще мужчин называют себя трудоголиками, а среди молодежи до 35 лет таких оказалось 79%. Среди тех, кто относит себя к трудоголикам, 81% имеют доход выше 100 тыс. руб. в месяц.

Большинство казанцев (60%) не воспринимают трудоголизм как заболевание. Мужчины чаще женщин рассматривают его как нормальное отношение к работе. Среди тех, кто не видит в трудоголизме расстройство, больше всего молодых людей до 35 лет (64%).

В то же время 65% работодателей считают, что сотрудникам не обязательно быть трудоголиками, и только 23% работодателей считают это необходимым.

Анар Зейналов