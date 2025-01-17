Auto.ru: средняя цена машин с пробегом в 2024 году снизилась на 284 тыс. рублей

Рыночная цена автомобилей с пробегом до 15 лет в России снизилась на 12% в 2024 году. Теперь средняя стоимость такой машины составляет около 2 млн руб., в то время как ранее она была выше на 284 тыс. руб., пишет Auto.ru.

Средний возраст поддержанной машины тем временем увеличился почти до девяти лет, а пробег такого автомобиля достиг 145 тыс. км. Отечественных марок на рынке насчитывается примерно 13%, наибольшее количество составляют бренды из Германии (22%), после них следуют машины из Японии (21%) и Южной Кореи (17%). Доля китайских автомобилей — 3,3%.

Сильнее всего стоимость машин с пробегом упала в Смоленской области: в среднем автомобиль там стоит не более 1,34 млн руб. (–29%). На втором месте оказалась Липецкая область — 980 тыс. руб. (–27%), а тройку закрыла Пензенская область — 1,09 млн руб. (–24%). Самые подешевевшими моделями на рынке поддержанных авто стали «Лада Ларгус» (966 тыс. руб.), Chery Tiggo 8 Pro (2,25 млн руб.), Exeed TXL (2,81 млн руб.), Haval F7 (1,91 млн руб.) и Chery Tiggo 4 (1,52 млн руб.).

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