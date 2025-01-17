Кремль выразил обеспокоенность «столетним договором» Великобритании и Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хотя договор о «столетнем партнерстве» Великобритании и Украины это не членство в НАТО, он вызывает обеспокоенность. В подписанном накануне документе говорилось, что Британия изучит возможность размещения на Украине своей военной инфраструктуры, в частности — военных баз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Учитывая, что Великобритания член НАТО — продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Но в любом случае надо просто дальше анализировать то, что будет происходить»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Также он подчеркнул, что Кремль негативно относится к пункту этого договора о сотрудничестве в Азовском море. «Это действительно внутреннее море России. Вряд ли там возможно какое-то сотрудничество Украины и Великобритании»,— подчеркнул господин Песков.

Соглашение Британии и Украины подразумевает углубление связей в сферах обороны, науки, энергетики и двусторонней торговли. Согласно пресс-релизу британского правительства, Лондон также запустит схему проверки зерна для отслеживания сырья, вывезенного с «оккупированных украинских территорий». Для подписания документа британский премьер Кир Стармер 16 января прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это его первая поездка на Украину на посту премьер-министра.