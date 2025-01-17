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Президент назначил в Свердловской области семь новых судей

По указу президента России Владимира Путина в районах Свердловской области на шестилетний срок назначено семь новых судей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, председателем Нижнетуринского городского суда стала Наталья Болдырева, судьей в Артемовском городском суде назначена Ольга Вагина, в Ирбитском районном суде — Юлия Саламбаева, в Каменском районном суде — Юлия Коврижных. Сразу двух судей назначили в Октябрьском районном суде Екатеринбурга — ими стали Марина Баранская и Ольга Клюжева, также судьей Чкаловского районного суда назначена Александра Проняева.

Напомним, в декабре в Свердловской области указом Путина было назначено девять судей, в том числе заместителем председателя Свердловского областного суда по административным делам стал Константин Федин.

Ирина Пичурина

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