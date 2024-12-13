Путин назначил девять новых судей в Свердловской области
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении девяти судей в Свердловской области. На шесть лет заместителем председателя Свердловского областного суда по административным делам стал Константин Федин. До этого он возглавлял коллегию по административным делам в том же суде, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Председателем Нежнесергинского районного суда стала Алла Ильина, Талицкого районного суда — Елена Шихалева, Шалинского районного суда — Светлана Миронова; заместителем председателя Октябрьского районного суда Екатеринбурга — Светлана Лопатина.
Этим же указом назначены федеральные судьи в районных судах: судьями Свердловского областного суда стали Анастасия Пономарева и Ольга Степкина; судьей Академического районного суда Екатеринбурга — Евгения Здор; судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга — Мария Коростелева.
Напомним, в середине ноября Владимир Путин назначил председателя строящегося Академического райсуда Екатеринбурга. Им стал Сергей Савинов.