Путин назначил девять новых судей в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении девяти судей в Свердловской области. На шесть лет заместителем председателя Свердловского областного суда по административным делам стал Константин Федин. До этого он возглавлял коллегию по административным делам в том же суде, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председателем Нежнесергинского районного суда стала Алла Ильина, Талицкого районного суда — Елена Шихалева, Шалинского районного суда — Светлана Миронова; заместителем председателя Октябрьского районного суда Екатеринбурга — Светлана Лопатина.

Этим же указом назначены федеральные судьи в районных судах: судьями Свердловского областного суда стали Анастасия Пономарева и Ольга Степкина; судьей Академического районного суда Екатеринбурга — Евгения Здор; судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга — Мария Коростелева.

Напомним, в середине ноября Владимир Путин назначил председателя строящегося Академического райсуда Екатеринбурга. Им стал Сергей Савинов.

Виталий Красиков