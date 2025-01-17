Экспертизы больше не безопасны

Снижение числа проверок компаний в результате реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) и моратория вынуждает власти к ужесточению борьбы с выявленным игнорированием обязательных требований. Правительство поддержало внесенный в Госдуму сенаторами законопроект, увеличивающий с одного года до трех лет срок привлечения к административной ответственности экспертов за дачу заведомо ложных заключений экспертизы промышленной безопасности. Также предлагается возбуждать административные дела по итогам расследования аварий и несчастных случаев на производстве без отдельных проверок. Эксперты, впрочем, в эффективности мер сомневаются, опасаясь злоупотреблений контролеров, и указывают на приоритет предотвращения аварий, а не ужесточения их последствий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идея сенаторов об упрощении выписывания штрафов за промышленные аварии нравится правительству, но бизнес хотел бы профилактики самих аварий и опасается злоупотреблений

Фото: Александр Колбасов / ТАСС Идея сенаторов об упрощении выписывания штрафов за промышленные аварии нравится правительству, но бизнес хотел бы профилактики самих аварий и опасается злоупотреблений

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Разработанные сенаторами Вячеславом Тимченко, Александром Савиным и Александром Яцкиным поправки к КоАП предполагают увеличение срока давности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы промбезопасности до трех лет и уточняют порядок его исчисления — со дня регистрации документа в специальном реестре. Сейчас срок давности для таких нарушений составляет один год. Однако признаки заведомо ложного заключения могут быть выявлены только при проверках или расследованиях аварий, а переход на риск-ориентированный подход (на объектах, соблюдающих обязательные требования, проверки не проводятся) и введение в 2022 году моратория на внеплановые проверки сократили их частоту как на опасных производственных объектах, так и в организациях, проводящих экспертизу, отмечают авторы в пояснительной записке.

Кроме того, сейчас для назначения штрафов контрольно-надзорные органы должны одновременно с началом расследования инициировать и проведение проверок — сенаторы для исключения дублирования административных процедур предлагают возбуждать административные дела без этого. Правительство поддержало инициативу сенаторов положительным отзывом за подписью вице-премьера, руководителя аппарата Белого дома и куратора реформы КНД Дмитрия Григоренко. Отказ от формальных контрольных мероприятий снизит излишнюю нагрузку и на проверяющих, и на проверяемых, заявили “Ъ” в аппарате чиновника.

Увеличение срока давности можно наблюдать сейчас по целому ряду административных составов, а с учетом опасности таких действий можно считать это оправданным, полагает гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. При этом документ не предусматривает роста и так весьма скромных штрафов (для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.), сетует эксперт. Кроме этого, существенно снижает эффективность предлагаемых норм редкость привлечения к административной ответственности — чаще виновники становятся субъектами уже уголовного преследования, отмечает она.

В экспертном центре «Деловой России» по КНД полагают, что законопроект не скажется на добросовестности бизнеса — он предполагает привлечение к ответственности, когда аварии и инциденты на опасных производственных объектах уже произошли. «На наш взгляд, законодательство в области промбезопасности направлено на предотвращение возникновения таких событий. При этом возможность привлекать бизнес, эксплуатирующий опасные производства, к административной ответственности без контрольных и надзорных мероприятий может способствовать злоупотреблениям уже со стороны проверяющих. Важно сохранить возможность привлечения лиц к такой ответственности в рамках исключительно контрольно-надзорных процедур»,— отмечают в организации.

Венера Петрова