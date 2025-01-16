«ТНС Энерго Ростов» подала в суд на администрации трех городов

Поставщик электроэнергии «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» обратился в Арбитражный суд с исками в отношении администраций трех городов. Как следует из данных картотеки суда, речь идет о Таганроге, Шахтах и Новошахтинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Все три иска поданы 14 января, и Арбитраж еще не успел принять их. В связи с этим, сумма требований компании не раскрывается.

Ранее «ТНС Энерго Ростов» расторгла договор с ООО «УК Южный город» из-за просрочки по платежам. Управляющая компания 16 раз срывала сроки оплаты.

Дмитрий Ковалевский