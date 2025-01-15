Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мировые цены на нефть впервые за пять месяцев превысили $80 за баррель

Фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в марте торгуются на бирже ICE на уровне $82,17 за баррель. Bloomberg отмечает, что в ходе торгов цена нефти впервые с августа 2024 года превысила $80.

Как пишет агентство, рост цен на нефть связан с санкциями против энергетического сектора России. Покупатели российского топлива стали чаще обращаться к другим поставщикам, уточняет агентство. Индия на фоне введения ограничений со стороны США ранее ввела запрет на подсанкционные танкеры. Китайские компании также начали скупать нефть с Ближнего Востока, готовясь к возможным перебоям с поставкой топлива.

На рост цен на нефть повлияло и сокращение нефтяных запасов США, передает Bloomberg. Их объемы падали восемь недель подряд и достигли минимального уровня с апреля 2024 года.

Международное энергетическое агентство сегодня, 15 января, также пересмотрело прогноз по уровню профицита нефти на международном рынке. МЭА ожидает, что объем превышения составит 725 тыс. баррелей в сутки против 1 млн баррелей в сутки в ноябрьском прогнозе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции сократят предложение».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...