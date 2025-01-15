Мировые цены на нефть впервые за пять месяцев превысили $80 за баррель

Фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в марте торгуются на бирже ICE на уровне $82,17 за баррель. Bloomberg отмечает, что в ходе торгов цена нефти впервые с августа 2024 года превысила $80.

Как пишет агентство, рост цен на нефть связан с санкциями против энергетического сектора России. Покупатели российского топлива стали чаще обращаться к другим поставщикам, уточняет агентство. Индия на фоне введения ограничений со стороны США ранее ввела запрет на подсанкционные танкеры. Китайские компании также начали скупать нефть с Ближнего Востока, готовясь к возможным перебоям с поставкой топлива.

На рост цен на нефть повлияло и сокращение нефтяных запасов США, передает Bloomberg. Их объемы падали восемь недель подряд и достигли минимального уровня с апреля 2024 года.

Международное энергетическое агентство сегодня, 15 января, также пересмотрело прогноз по уровню профицита нефти на международном рынке. МЭА ожидает, что объем превышения составит 725 тыс. баррелей в сутки против 1 млн баррелей в сутки в ноябрьском прогнозе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции сократят предложение».