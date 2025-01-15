Главные новости за 15 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Анапе скончался студент местного индустриального техникума Александр Комин. В соцсетях сообщили, что он участвовал в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Однако руководство техникума заявило, что его не включали в организованные группы, которые занимались этим.

Полиция Сочи начала проверку после инцидента с массовой пропажей денег в многофункциональном депозитарном центре. Ранее одна из пострадавших сообщила, что у нее украли 6,5 млн руб.

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском об истребовании федерального имущества из владения компании «Эпрон-8» общей стоимостью 3 млрд руб.

Минтранс России заявил, что мазут с танкера «Волгонефть-239» планируют откачать до конца января этого года.

Оперштаб Кубани заявил, что информация о создании в хуторе Воскресенском в Анапе мазутного полигона и предприятия по переработке мазута не соответствует действительности.

В Геленджике 16 января состоится судебное заседание по делу об аварии с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара Александра Семенова. Его обвиняют в совершении ДТП, в котором погибла девушка.

Самой высокооплачиваемой рабочей специальностью по итогам 2024 года в Краснодарском крае стала профессия водителя-дальнобойщика. Людям этой профессии готовы платить 158 тыс. руб.

На улице Красной в Краснодаре начались работы по демонтажу новогодних инсталляций. Убирать украшения планируют поэтапно — от ул. Гаврилова до ул. Буденного.

Мазут, разлившийся в Черном море после крушения танкеров, пока не затронул мидийные фермы в Крыму, заявили в республиканском минсельхозе.