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Полиция проводит проверку после инцидента в депозитарном центре Сочи

Полиция Сочи проводит проверку после инцидента с пропажей денежных средств в многофункциональном депозитарном центре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В отделение полиции Центрального района города-курорта обратились жители, которые сообщили о пропаже крупных сумм денег из арендованных ими ячеек. Одна из пострадавших рассказала, что потеряла 6,5 млн руб.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося. Устанавливается количество пострадавших.

Алина Зорина

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