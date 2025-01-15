Полиция проводит проверку после инцидента в депозитарном центре Сочи
Полиция Сочи проводит проверку после инцидента с пропажей денежных средств в многофункциональном депозитарном центре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В отделение полиции Центрального района города-курорта обратились жители, которые сообщили о пропаже крупных сумм денег из арендованных ими ячеек. Одна из пострадавших рассказала, что потеряла 6,5 млн руб.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося. Устанавливается количество пострадавших.