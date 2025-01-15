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Аналитики назвали самую высокооплачиваемую рабочую специальность на Кубани

Самой высокооплачиваемой рабочей специальностью по итогам 2024 года в Краснодарском крае стала профессия водителя-дальнобойщика. Как сообщают аналитики «Авито работы» по итогам исследования, людям этой профессии на Кубани готовы платить около 158 тыс. руб., что на 24% больше, чем в предыдущем году.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным компании, зарплаты для водителей-дальнобойщиков варьируются от 120 тыс. руб. до 250 тыс. руб. в месяц, в зависимости от опыта работы и специфики перевозок. Размер выплат также во многом зависит от графика работы, говорят аналитики.

На втором месте по уровню зарплат находится профессия штукатура. Для таких людей зарплатные предложения выросли на 20% за 2024 год и достигли 135,5 тыс. руб. На третьем месте — плиточники с зарплатой в 132,5 тыс. руб. в месяц и ростом в 30%.

Профессия фасадчика занимает четвертую позицию по зарплатам — соискателям предлагают в среднем 130,1 тыс. руб. в месяц, что на 42% выше уровня прошлого года. Замыкает пятерку лидеров профессия каменщика, для которой зарплаты выросли на 25% и составили в среднем 128,6 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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