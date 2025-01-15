На улице Красной в Краснодаре начали демонтаж новогодних украшений

На улице Красной в Краснодаре начались работы по демонтажу новогодних инсталляций. Убирать украшения планируют поэтапно — от ул. Гаврилова до ул. Буденного, сообщили «Ъ-Кубань» в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

На первом этапе специалисты демонтируют провода и электрооборудование, а затем они восстановят тротуарное покрытие. Для безопасности во время работ часть инсталляций отключат от электроснабжения, но остальные украшения продолжат работать до наступления своей очереди.

Все работы планируют завершить к февралю этого года.

Нурий Бзасежев