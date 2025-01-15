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Перед судом предстанет сын экс-начальника полиции Краснодара за ДТП с погибшей

В Геленджике 16 января состоится судебное заседание по делу об аварии, в которой погибла пассажирка. Сына бывшего начальника полиции Краснодара Александра Семенова обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом пишет «“КП”-Кубань» со ссылкой на одного из участников процесса.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сын бывшего начальника полиции Александра Семенова и экс-депутата городского совета Ольги Семеновой утверждает, что вечером 18 марта 2023 года, когда он управлял Mercedes-Benz и попал в аварию, он был трезв. В ДТП водитель и пассажирка получили серьезные травмы. Девушка скончалась в больнице. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

В ходе судебного заседания Александр Семенов и его адвокат утверждали, что травма, полученная в результате аварии, является серьезным препятствием для содержания под стражей в СИЗО. Однако суд отказался смягчать меру пресечения фигуранту до конца судебного разбирательства.

Шесть лет назад Александр Семенов был фигурантом дела о ДТП, в котором погиб дорожный рабочий. Land Rover под управлением 17-летнего водителя врезался в «Газель», в которой пострадали пять человек. Тогда виновнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на один год.

Алина Зорина

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