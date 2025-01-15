Генпрокуратура требует вернуть госактивы стоимостью 3 млрд рублей в Сочи

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском об истребовании федерального имущества из незаконного владения компании «Эпрон-8». Среди ответчиков также значатся ООО «Пансионат с лечением "Кристалл"», ООО «Экоконсалт», предприниматели Андрей Штоппель и Дмитрий Волошин, а также территориальное управление Росимущества, выяснил «Ъ-Сочи».

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Спорные объекты ранее принадлежали 8-му экспедиционному отряду «Подводречстроя» Министерства речного флота РСФСР. По данным надзорного ведомства, в 1993 году руководство предприятия незаконно вывело из госсобственности более 30 объектов недвижимости общей стоимостью 3 млрд руб.

В 2001 году Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал недействительным договор купли-продажи имущества отряда, однако владелец проигнорировал решение. В 2003–2007 годах он зарегистрировал право собственности на объекты, которые впоследствии перешли аффилированным лицам.

На участке, где расположены спорные строения, запланировано строительство автодороги «Обход Адлера». Нынешние владельцы, зная о недействительности своих прав, пытались получить компенсацию из бюджета за изъятие объектов.

Суд наложил арест на спорное имущество до окончания разбирательства.