Мидийные фермы в Крыму не пострадали от разлива мазута

Мазут, разлившийся в Черном море после крушения танкеров, пока не затронул мидийные фермы в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным ведомства, влияние загрязнения не ощущается на мидийных хозяйствах. Причиной этого является агрессивное состояние мазута и направление течений в Черном море. Минсельхоз Крыма ведет активный мониторинг состояния рыбохозяйственных предприятий для получения точных и своевременных данных о воздействии нефтепродуктов на экосистему.

По словам специалистов, влияние мазута на водные организмы и аквакультуру зависит от ряда факторов, среди которых количество нефтепродуктов, условия среды, продолжительность воздействия и чувствительность видов.

Сейчас на территории полуострова работают 27 хозяйств, занимающихся разведением мидий, устриц и форели. В 2023 году в Крыму было выращено 899 тонн мидий, 174 тонны устриц и 60 тонн форели, а за девять месяцев 2024 года — 893 тонны мидий, 142 тонны устриц и почти 100 тонн форели.

Первый зампредседателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с просьбой ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях. Депутат от Краснодарского края пояснил в своем Telegram-канале, что его предложение связано с загрязнением воды мазутом после столкновения танкеров в Керченском проливе.

Нурий Бзасежев