«Систэм Электрик» углубляет локализацию

ГК «Систэм Электрик» до 2026 года инвестирует 250 млн рублей в развитие производства электротехнического оборудования на своем заводе «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) в областном Коммунаре. «Систэм Электрик» продолжает также расширение производственных мощностей на петербургской площадке ГК. Эксперты признают положительные результаты компании в локализации ряда важных элементов электротехнической номенклатуры, но обращают внимание на трудности отрасли, связанные с привлечением финансирования и кадровым дефицитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2022 года продуктовая линейка СЭЗЭМ существенно расширилась

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ С 2022 года продуктовая линейка СЭЗЭМ существенно расширилась

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вчера СЭЗЭМ посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, которому рассказали о программе развития производства завода, входящего в ГК «Систэм Электрик» (бывшее подразделение французского концерна Schneider Electric, продавшего российский бизнес местному менеджменту в 2022 году). В настоящее время СЭЗЭМ продолжает выпуск компактных распределительных устройств RME — локализованного продукта, полностью заменившего популярные устройства RM-6. Последние производились на предприятии с 2011 года еще до ухода Schneider Electric и были фактически единственным продуктом предприятия. С 2022 года продуктовая линейка завода существенно расширилась. Сейчас, помимо RME, производятся ячейки среднего напряжения Systeme MVnex, SystemeRS, SystemeGT с воздушной, элегазовой и твердотельной изоляцией 6–35 кВ.

«Кроме этого, в прошлом году было запущено производство новых ячеек SystemeRSF. Проектная мощность завода позволяет выпускать до 6 тыс. единиц перечисленных изделий в год»,— уточнили в пресс-службе компании.

Также в 2024 году на СЭЗЭМ начали собирать воздушные выключатели SystemePact ACB от 400А до 4000 А. В настоящее время идет процесс повышения уровня их локализации, к концу 2025 года он достигнет 70%, заверяют в «Систэм Электрик». На петербургском предприятии ГК — НТЦ «Механотроника» — осваивается серийное производство электронного расцепителя SystemeLogic X — цифрового блока управления для SystemePact ACB.

«В конце прошлого года СЭЗЭМ приступил к проектированию нового автоматизированного цеха сборки SystemePact ACB, а в течение 2025 года также планируется начать серийное производство аналогичной линейки под брендом Dekraft ВА-750. После запуска нового участка объем производства воздушных выключателей двух серий достигнет 12 тыс. единиц в год»,— сообщили в пресс-службе ГК.

Заявленный объем инвестиций будет направлен на масштабное строительство, в результате которого увеличатся производственные и складские площади СЭЗЭМ. В новых цехах будут располагаться производства выключателей в литом корпусе SystemePact CCB (до 630 А) мощностью до 36 тыс. единиц в год. «По планам выручка завода по итогам 2025 года увеличится в 1,39 раза, а в 2026 году — более чем в два раза по сравнению с 2024 годом»,— отметили в ГК. По данным финансовой отчетности предприятия, выручка СЭЗЭМ в 2023 году составила 1,9 млрд рублей, чистая прибыль — 140,5 млн.

В 2023 году компания «Систэм Электрик» заявляла, что направит 500 млн рублей в расширение производства упомянутой петербургской площадки ГК (см. «Ъ-СПб» от 23.03.2023). В ответ на запрос редакции в пресс-службе группы сообщили, что сделка по приобретению нового здания для расширения производственной и исследовательской базы НТЦ «Механотроника» была успешно завершена, в настоящее время ведутся проектные работы и активная подготовка к строительству. В конце прошлого года на новую площадку была доставлена часть основного технологического оборудования. Производительность новой линии SMT-монтажа — в четыре раза выше существующих мощностей предприятия. Нынешнее производство НТЦ находится на улице Пионерстроя, 23, а новое производство будет располагаться неподалеку в Красносельском районе города, на улице Народного Ополчения, рассказали в «Систэм Электрик».

Доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Плеханова Максим Максимов напоминает, что до 2014 года и введения первых рестрикций западных стран отечественный рынок электротехнических комплектующих был в основном сформирован за счет импортной продукции. Оценивая результаты работы по разработке и внедрению российских технологий и решений в этой области с того времени, господин Максимов обращает внимание, что рынок электротехнической продукции неоднороден. По словам эксперта, на нем можно рассматривать минимум три основных сегмента: в первый входит продукция, которую отечественная промышленность стабильно производила и поставляла на протяжении последних 10–15 лет. Она обладает необходимым соотношением цены и качества и вполне способна полностью заменить выпавшие объемы импорта. Такой продукцией являются, например, кабели, электроустановочные изделия и релейная защита. Второй сегмент составляют продукты, не имеющие глубокой локализации в России и поставляемые к нам из дружественных стран (в первую очередь из КНР), например, силовое оборудование низкого напряжения.

Наиболее проблемным выглядит третий сегмент — высокотехнологичное оборудование, где требуются существенные инвестиции и длительное время для развития технологий производства. В их числе микропроцессоры, высокоточные датчики и специализированное программное обеспечение. «Очевидно, что без запуска собственной программы НИОКР для локализации технологически сложных изделий, на что может потребоваться от двух до пяти лет, закрыть потребности в высокотехнологичной электротехнике не представляется возможным. Отмечу, что необходимость обеспечить максимально бесшовный переход от иностранных продуктов ПО к отечественным аналогам следует рассматривать приоритетно»,— подчеркивает господин Максимов.

По его мнению, деятельность «Систэм Электрик» можно привести в качестве позитивного примера работы в данном направлении. Компании удалось в партнерстве с крупнейшими российскими IT-разработчиками локализовать производство ряда важных элементов электротехнической номенклатуры, признает доцент РЭУ им. Плеханова.

«Впрочем, до победных реляций пока еще слишком далеко. Среди основных рисков ключевыми выглядят высокий уровень требуемых инвестиций при резком снижении доступности заемных средств, а также кадровый голод»,— перечисляет трудности господин Максимов. Отсутствие квалифицированных инженеров, программистов, специалистов по автоматизации, а также специалистов по установке и обслуживанию сложных систем эксперт считает даже большей проблемой, чем сложности с финансированием. «Процессы импортозамещения электротехнической продукции в стране имеют положительную динамику, но для их успешного завершения требуется значительный уровень государственной поддержки как в материальном, так и в организационном направлениях»,— резюмирует он.

Александра Тен