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Уральский филиал Пушкинского музея переедет в «Сити-центр»

В феврале Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) в связи с окончанием срока бесплатной аренды переедет из здания бывшей земской школы на Добролюбова, 19а в «Сити-центр», сообщил портал 66.ru.

Здание Уральского филиала ГМИИ на улице Добролюбова

Здание Уральского филиала ГМИИ на улице Добролюбова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Здание Уральского филиала ГМИИ на улице Добролюбова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе уральского филиала ГМИИ не стали комментировать эту информацию. «Можем сказать, что до конца февраля выставочные проекты и события публичной программы остаются в здании на Добролюбова, 19а»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе филиала. Сейчас в нем расположен выставочный проект Олеси Фрич «Призрачный статус», он работает до 20 февраля.

С 2011 года в особняке на Добролюбова, 19а работал Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). В 2020 году ГЦСИ присоединили к ГМИИ. В здании проводились выставки, лекции и концерты. В 2023 году администрация Екатеринбурга выставила особняк на продажу. Его выкупила тюменская компания «Профит», входящая в холдинг «Деловой дом на Архиерейской», за 190 млн руб.

Полина Щуцкая

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