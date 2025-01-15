Главные новости к утру 15 января

Следователи Южной Кореи впервые в истории страны арестовали отстраненного от власти, но действующего президента —- обвиняемого по делу о мятеже Юн Сок Ёля. Он заявил, что решение явиться на допрос было добровольным.

Ozon сообщил «Ъ» о запуске с середины января услуги автолизинга. Через недавно созданное ООО «Озон Лизинг» от одного года до пяти лет можно будет взять в лизинг как новые автомобили, так и машины с пробегом из всех сегментов.

Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций против России рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия и отказ от сжиженного природного газа из РФ, сообщило Bloomberg. От платежной системы SWIFT могут отключить новые банки, а также расширить перечень подсанкционных судов.

Как выяснил «Ъ», российские авиаперевозчики с 2022 года избавили от двойной регистрации как минимум 365 иностранных самолетов, оставшихся в России. Это более половины зарубежного авиапарка РФ, который обеспечивает 95% перевозок. С учетом SSJ-100 теперь за рубеж может летать более 500 лайнеров.

Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве, которая охватывает широкий спектр сфер: от обороны и безопасности до развития высоких технологий и демократических институтов.

По предварительным расчетам Центризбиркома, с которыми ознакомился «Ъ», к выборам в Госдуму в 2026 году в новых регионах, где голосования еще не было, предстоит сформировать девять одномандатных округов: четыре — в ДНР, три — в ЛНР и по одному в Запорожской и Херсонской областях.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о намерении исключить Кубу из списка государств—спонсоров терроризма.

Палата представителей США 218 голосами против 206 одобрила законопроект, который запрещает трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) участвовать в женских школьных спортивных командах. Учебные заведения, которые проигнорируют норму, лишатся финансирования.

Как стало известно «Ъ», банк ВТБ для снижения нагрузки на капитал 28 декабря 2024 года полностью вышел из капитала своей лизинговой компании, передав ее дочернему БМ-банку.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».