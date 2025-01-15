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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 15 января

Президент Владимир Путин проведет 47-е заседание организационного комитета «Победа». Основная тема — подготовка празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках официального визита в Ханой встретится с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Московский городской суд рассмотрит жалобу адвокатов на продление срока содержания под стражей бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского по делу о хищении земельных участков.

Суд в Брянске начнет рассматривать дело в отношении отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии 7 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную жалобу швейцарской Axpo Solutions AG на решение суда прекратить производство по ее апелляции на запрет продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в зарубежном арбитраже.

Арбитражный суд в Москве проведет предварительные судебные слушания по иску Росбанка о запрете американскому Citibank и его «дочке» судиться с ним за рубежом.

Арбитражный суд Иркутской области рассмотрит иск территориального управления Росимущества к ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» об изъятии из собственности объекта гражданской обороны (бомбоубежища) на местном пивоваренном заводе.

Арбитражный суд Астраханской области проведет судебное заседание по исковому заявлению «ГСИ Волгоградская фирма "Нефтезаводмонтаж"» к ООО «Иркутский завод полимеров» о взыскании компенсации за простои в размере 1,86 млрд руб.

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит заявление ФНС о признании банкротом ООО «Шахта "Инская"».

В Крыму будут снижены цены на бензин марки Аи-95 до 66,50 руб. за литр на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики.

В Давосе пройдет всемирный экономический форум.

В Турции состоится визит делегации сирийского переходного правительства.

В Вашингтоне состоится прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока.

В Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству.

В Брюсселе высший военный орган НАТО — Военный комитет проведет совещание на уровне начальников генеральных штабов стран-участниц.

На мысе Канаверал запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с частным лунным модулем Blue Ghost.

В поселке Бока-Чика на космодроме Starbase запланирован испытательный пуск космического корабля Starship компании SpaceX с помощью ракеты-носителя Super Heavy.

В Вене будет опубликован отчет ОПЕК по нефтяному рынку.

Во Франции будет опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства о состоянии мирового рынка нефти.

Литва усилит охрану объектов синхронизации электросетей стран Балтии с ЕС.

В Душанбе состоится визит президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В Болгарии президент Румен Радев вручит первый мандат на формирование правительства страны.

В Мозамбике состоится инаугурация Даниэля Шапу, избранного на пост президента страны.

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