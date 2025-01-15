Главные анонсы 15 января
Президент Владимир Путин проведет 47-е заседание организационного комитета «Победа». Основная тема — подготовка празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках официального визита в Ханой встретится с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.
Госдума соберется на пленарное заседание.
Московский городской суд рассмотрит жалобу адвокатов на продление срока содержания под стражей бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского по делу о хищении земельных участков.
Суд в Брянске начнет рассматривать дело в отношении отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии 7 декабря 2023 года.
Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит кассационную жалобу швейцарской Axpo Solutions AG на решение суда прекратить производство по ее апелляции на запрет продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в зарубежном арбитраже.
Арбитражный суд в Москве проведет предварительные судебные слушания по иску Росбанка о запрете американскому Citibank и его «дочке» судиться с ним за рубежом.
Арбитражный суд Иркутской области рассмотрит иск территориального управления Росимущества к ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» об изъятии из собственности объекта гражданской обороны (бомбоубежища) на местном пивоваренном заводе.
Арбитражный суд Астраханской области проведет судебное заседание по исковому заявлению «ГСИ Волгоградская фирма "Нефтезаводмонтаж"» к ООО «Иркутский завод полимеров» о взыскании компенсации за простои в размере 1,86 млрд руб.
Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит заявление ФНС о признании банкротом ООО «Шахта "Инская"».
В Крыму будут снижены цены на бензин марки Аи-95 до 66,50 руб. за литр на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики.
В Давосе пройдет всемирный экономический форум.
В Турции состоится визит делегации сирийского переходного правительства.
В Вашингтоне состоится прощальное обращение президента США Джо Байдена к нации по итогам президентского срока.
В Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству.
В Брюсселе высший военный орган НАТО — Военный комитет проведет совещание на уровне начальников генеральных штабов стран-участниц.
На мысе Канаверал запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с частным лунным модулем Blue Ghost.
В поселке Бока-Чика на космодроме Starbase запланирован испытательный пуск космического корабля Starship компании SpaceX с помощью ракеты-носителя Super Heavy.
В Вене будет опубликован отчет ОПЕК по нефтяному рынку.
Во Франции будет опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства о состоянии мирового рынка нефти.
Литва усилит охрану объектов синхронизации электросетей стран Балтии с ЕС.
В Душанбе состоится визит президента Ирана Масуда Пезешкиана.
В Болгарии президент Румен Радев вручит первый мандат на формирование правительства страны.
В Мозамбике состоится инаугурация Даниэля Шапу, избранного на пост президента страны.