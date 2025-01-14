Бастрыкин сообщил о 27 фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие привлекло в качестве обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 27 человек. В мае директор ФСБ Александр Бортников говорил о задержании «более 20 человек» по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Главным следственным управлением в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов. Продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта. Выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств»,— сообщил Александр Бастрыкин «Российской газете».

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек, пострадали более 550. В мае ФСБ сообщала о 20 задержанных, включая исполнителей и пособников. В октябре там также заявили, что к теракту причастна группировка «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ и признана террористической).

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «В деле "Крокуса" взят новый след».