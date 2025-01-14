В Ставрополе выживаемость пострадавших от мазута птиц составила 17%

Волонтеры ставропольского центра «Пеликан» подвели итоги работы с птицами, пострадавшими от загрязнения нефтепродуктами. Из 1051 доставленной особи выжили 175 птиц, что составляет 17%. На постоянном контроле специалистов остаются 15 пернатых, сообщает пресс-служба центра добровольцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Последняя партия из Анапы показала высокий уровень падежа — 95%. Волонтеры связывают гибель птиц с тяжелой интоксикацией, вызванной некрозом пищевода, повреждением печени и почек, что привело к нагрузке на сердце.

Из 14 краснокнижных птиц выжили шесть (40%). Бакланы, по словам волонтеров, оказались наиболее устойчивыми к отравлению. Первые группы стабилизированных пернатых демонстрируют стабильные положительные результаты — они активно набирают вес и сохраняют аппетит.

Кроме того, в Анапе планируют открыть дополнительные центры для помощи пострадавшим птицам.

Нурий Бзасежев