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Суд отклонил просьбу экс-главы Татфондбанка об освобождении по болезни

Вахитовский суд отказал в принятии ходатайства экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Суд отклонил просьбу экс-главы Татфондбанка об освобождении по болезни

Суд отклонил просьбу экс-главы Татфондбанка об освобождении по болезни

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Суд отклонил просьбу экс-главы Татфондбанка об освобождении по болезни

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Решение об отказе в принятии ходатайства вынесено еще 10 января.

О том, что экс-глава Татфондбанка просит освободить себя из колонии по состоянию здоровья, стало известно в понедельник, 13 декабря. Бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ. В 2021 году он уже был осужден за злоупотребление полномочиями, и общий срок лишения свободы составил 12,5 млн руб.

Следствием и судом было установлено, что в период с 2015 по 2016 год по указанию Мусина банк выдал кредиты юридическим лицам. Затем залоговое обеспечение и ликвидные активы были выведены из учреждения, что привело к ущербу на сумму более 26,7 млрд руб.

Влас Северин

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