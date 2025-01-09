Пассажиропоток Кольцово за новогодние праздники вырос на 11%

Аэропорт Екатеринбурга Кольцово (управляется УК «Аэропорты регионов») за прошедшие новогодние праздники обслужил порядка 255 тыс. пассажиров, что на 10,8% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (230 тыс. пассажиров). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За новогодние праздники аэропорт Кольцово обслужил порядка 255 тыс. пассажиров

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ За новогодние праздники аэропорт Кольцово обслужил порядка 255 тыс. пассажиров

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, сотрудники службы наземного обслуживания аэропорта обработали более 1,5 тыс. тонн багажа. За каникулы было принято и отправлено более 1,9 тыс. бортов. Так, 29 декабря в Кольцово обслужили 206 рейсов, 30 декабря — 202 рейса. «В новом году высокая нагрузка была 5 января, когда через воздушную гавань прошло 193 рейса»,— добавили в пресс-службе Кольцово.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что аэропорт Кольцово впервые обслужил более 8 млн пассажиров за год.

Анастасия Таначева