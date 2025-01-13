Главные новости за 13 января. Кубань, Крым, Адыгея

Заместитель министра образования Кубани Сергей Урайкин извинился перед волонтерами за свое поведение и нецензурную брань в одном из центров по спасению птиц.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров выступил в защиту волонтеров, работающих над ликвидацией последствий мазутного разлива на черноморском побережье. Он призвал уважать и ценить их труд.

Глава Тимашевского района Андрей Палий опроверг информацию о том, что он якобы оскорблял матерей бойцов СВО.

ВСУ попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

34-летний Егор Семенов из Мелитополя, обвиняемый в попытке отравления курсантов Армавирского училища летчиков, признал свою вину на суде.

Четыре человека погибли в ДТП в Северском районе Кубани из-за водителя, который не выбрал безопасную скорость и вылетел с дороги.

В Краснодарском крае двух мужчин осудили за поджог здания одного из военкоматов. На двоих они получили 25 лет колонии строгого режима.

Днем 13 января в Краснодаре зафиксировали транспортный коллапс. Из-за осадков движение затруднилось на ключевых магистралях города.

Увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после толчков в Сочи и землетрясения в Черном море не ожидается, считают ученые.