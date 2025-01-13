Глава Росмолодежи Гуров заступился за кубанских волонтеров

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров выступил в защиту волонтеров, работающих над ликвидацией последствий мазутного разлива на Черноморском побережье Краснодарского края. В своем Telegram-канале он призвал уважать и ценить их труд, отметив, что они работали без перерыва в новогодние праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Произошедшее в Краснодарском крае недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений»,— написал господин Гуров.

Он подчеркнул важность работы добровольцев и выразил благодарность всем неравнодушным людям, которые объединились в этом деле. «Призываю всех с уважением и благодарностью относиться к бескорыстной работе добровольцев»,— добавил он.

Ранее Telegram-каналы сообщили о конфликте в волонтерском центре Краснодарского края с участием заместителя министра образования региона Сергея Урайкина. Чиновник нецензурно выражался в адрес волонтеров. Конфликт произошел из-за видео в интернете, в котором обсуждалось возможное закрытие центра. Позже Сергей Урайкин извинился перед волонтерами за свое некорректное поведение. Он объяснил, что причиной его эмоционального высказывания стало непрерывное напряжение.

Наталья Решетняк