Мокрый снег и дождь парализовали движение в Краснодаре

Днем 13 января в Краснодаре зафиксировали транспортный коллапс. Из-за осадков движение затруднилось на ключевых магистралях города. Первые пробки образовались на улицах: Северная, Тургенева, Российская, Красных Партизан и Западный обход, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Водители сообщают о длительном ожидании в пробках, особенно на подъездах к центру города и на крупных перекрестках. Проблемы с трафиком также затронули Московскую, Восточно-Кругликовскую, 40-летия Победы, 1-го Мая, Рашпилевскую и Красную улицы.

По данным синоптиков, осадки сохранятся до вечера. Прогнозируемое похолодание может спровоцировать образование гололеда, что усугубит ситуацию на дорогах.

Ранее стало известно, что Госавтоинспекция усилила дежурство на Кубани для предотвращения аварий. В Краснодаре для обработки дорог от осадков выведут спецтехнику.

Нурий Бзасежев