Двух жителей Кубани осудили за поджог военкомата

В Краснодарском крае двух мужчин осудили за поджог здания одного из военкоматов. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

В мае 2022 года в Краснодаре подсудимые познакомились и начали общаться из-за общего негативного отношения к проведению специальной военной операции. В октябре того же года они решили совершить поджог одного из военкоматов. 5 октября один из фигурантов изготовил зажигательные изделия, которые забрал соучастник и выехал в Горячий Ключ.

Прибыв к военкомату, фигурант бросил в стеклянную часть центральной двери три зажигательных изделия, в результате чего вход в здание был подожжен. Это создало угрозу жизни находившихся там работников и военнослужащих, нарушило процесс призыва граждан на военную службу в рамках мобилизации и нанесло материальный ущерб. Однако пожар удалось потушить.

Богдана Абдурахманова приговорили к 13 годам колонии строгого режима с отбыванием 4,5 лет в тюрьме. Борис Гончаренко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием 4,5 лет в тюрьме. Их осудили по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина