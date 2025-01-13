Землетрясения в Крыму и Сочи не повлекут сильного увеличения сейсмоактивности

Увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после толчков в Сочи и землетрясения в Черном море не ожидается. Об этом пишет «РИА Новости Крым» со ссылкой на директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Петра Шебалина.

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Вчера в море напротив Керченского пролива произошло землетрясение магнитудой 4,2–4,3, также было землетрясение магнитудой 3,5 на Центральном Кавказе, до этого два землетрясения в Сочи. По словам Петра Шебалина, небольшая активизация заметна на большом протяжении, однако нет оснований полагать, что это может привести к радикальному увеличению сейсмической активности.

Доктор физико-математических наук отмечает, что, даже если случится сильное землетрясение, нет причин беспокоиться о том, что оно приведет к серьезным разрушениям. С 1970-х годов в строительстве на Керченском и Таманском полуостровах учитывались возможные землетрясения. Строительные нормы разрабатываются таким образом, чтобы здания могли выдержать даже восьмибалльное землетрясение и не получить значительных повреждений.

Ранее в Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,2, о чем сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра. Подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов полуострова, очаг находился в 75 км от Керчи и в 60 км от Тамани в Краснодарском крае.

Алина Зорина