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Глава Тимашевского района опроверг сообщения об оскорблении матерей бойцов СВО

Глава Тимашевского района Андрей Палий опроверг информацию о том, что он якобы оскорблял матерей бойцов СВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района

Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района

В соцмедиа распространилась информация о том, что Андрей Палий резко высказался о семьях бойцов, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. Так, во время одного из совещаний в местной администрации он якобы заявил о том, что не обязан посещать родственников погибших бойцов, а также передавать медали и ордена, которые приходят по почте.

По словам главы Тимашевского района, распространение подобной информации является «работой на врага» и «попыткой рассорить нас изнутри». Он поблагодарил за поддержку и выразил готовность продолжать работу.

«Мамы и жены погибших ребят — настоящие бойцы. Стойкие, сильные, справедливые. За правду горой стоят»,— заявил Андрей Палий.

Алина Зорина

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