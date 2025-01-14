Нефтегазовые доходы испытали волатильность

Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2024 года составили 11,131 трлн руб., сообщил Минфин. Это несколько меньше (на 178 млрд руб.) ожидавшегося ведомством уровня в 11,309 трлн руб., что могло увеличить пока не объявленный размер бюджетного дефицита за минувший год. Впрочем, остальных, то есть ненефтегазовых, доходов бюджет соберет, по ожиданиям, больше плана. Так что итоговый дефицит скорее будет зависеть от масштабов традиционного декабрьского скачка расходов.

Сравнение фактических нефтегазовых поступлений с результатами прежних лет однозначным не выглядит. Относительно 2023 года налоговые доходы государства от добычи компаниями нефти, газа и газового конденсата, а также от экспортных поставок газа заметно выросли — на 26%. В 2023-м таких доходов поступило на 8,822 трлн руб. Во многом рост объясняется более низкой ценой нефти Urals в 2023 году — в среднем, по данным Минфина, она тогда составляла $62,99 за баррель.

В 2024-м же цена нефти несколько подросла — исходя из цифр Минэкономики, к которому в минувшем году перешла функция мониторинга цены российской нефти, баррель Urals в среднем стоил несколько больше — $67,85. Отметим, что изначально при верстке федерального бюджета на 2024 год закладывалась прогнозная цена в $70,3 за баррель, но в середине года при его правке она была снижена до $65.

Относительно же 2022 года, напротив, фиксируется некоторое снижение нефтегазовых поступлений — тогда их было 11,586 трлн руб. Понятно, что с учетом инфляции — 7,4% за 2023 год и примерно 10% в 2024-м (точную цифру Росстат сообщит 15 января) — падение поступлений в реальном выражении выглядит более ощутимым.

Стоит отметить, что в 2022-м и нефть стоила заметно дороже, чем в 2024-м: $76,02 против $67,85. Кроме того, с тех пор снизились и физические объемы ее добычи и экспорта, в том числе из-за санкций. Снижение поступлений было бы куда большим, если бы не ослабление рубля (напомним, что ставки нефтяных налогов подвижны и зависят в том числе от валютного курса). В 2022-м средний курс, по данным ЦБ, был на уровне 67,46 руб./$, а в 2024-м превышает 91 руб./$ (91,58 руб./$ за 11 месяцев, итоги года ЦБ пока не подвел).

Вадим Вислогузов