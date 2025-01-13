Главные новости за 13 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Ночь на 13 января стала второй среди самых холодных с начала года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Минимальная температура воздуха опустилась до отметки в -12,3 градуса.

Петербургский прозаик Борис Голлер скончался 5 января на 94-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил историк культуры Николай Подосокорский. Господин Голлер родился в Ленинграде в 1931 году. Он является автором пьес «Десять минут и вся жизнь», «Плач по Лермонтову», «Сто братьев Бестужевых», «Пушкин: Автопортрет с Татьяной».

В 2025 году на территории Ленинградской области будут созданы четыре новых особо охраняемых природных территории (ООПТ): заказники «Ржевский лесопарк» и «Ковалевский лес» во Всеволожском районе, «Ямницкая чисть» и «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» в Бокситогорском районе, а также памятник природы «Петровщинская лиственничная роща» в Кировском районе 47-го региона.

Известный московский ресторатор Александр Оганезов этим летом откроет ресторан на Невском проспекте, 1, сообщает «Деловой Петербург». Заведение займет первый этаж бизнес-центра класса А площадью около 1 тыс. кв. м. Здание, построенное в начале XX века для первого частного акционерного банка, на данный момент принадлежит «Группе ЛСР».

Центральный аппарат «Газпрома» сократят почти в два раза — с 4,1 до 2,5 тыс. человек, сообщает 47 news. Соответствующее предложение главе газовой корпорации Алексею Миллеру озвучила зампредседатель правления «Газпрома» Елена Илюхина.

Исполняющим обязанности главы администрации Петроградского района с 14 января станет Александр Петухов, ранее занимавший должность заместителя руководителя, сообщает ЗАКС.Ру. До сегодняшнего дня главой района формально числится Владимир Омельницкий, которого на прошлой неделе назначили вице-губернатором Петербурга.

ООО «Торговый дом "Петрофарм Плюс"» выиграло на торгах по приобретению участка обанкротившегося АО «Метрострой» на Расстанной улице, 17 в Петербурге. Компания стала единственным участником аукциона, предложив за объект площадью 65 тыс. кв. м 656,3 млн рублей, сообщает «Фонтанка».

Девелоперы Санкт-Петербурга в декабре 2024 года ввели в эксплуатацию 298,7 тыс. кв. м жилья, включая около 5,5 тыс. кв. м в секторе ИЖС. Годом ранее застройщики сдали более чем на 160 тыс. кв. м жилья больше.