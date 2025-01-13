В 2024 году в Петербурге сдали в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м жилья

Девелоперы Санкт-Петербурга в декабре 2024 года ввели в эксплуатацию 298,7 тыс. кв. м жилья, включая около 5,5 тыс. кв. м в секторе ИЖС. Годом ранее застройщики сдали более чем на 160 тыс. кв. м жилья больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации городского комитета по строительству, в последнем месяце прошлого года больше всего нового жилья построили в Невском районе. Там было введено 104,1 тыс кв. м. в двух домах на 2401 квартиру. В Василеостровском районе сдали в эксплуатацию два дома на 1359 квартир общей площадью почти 70 тыс. кв. м. В Приморском районе сдали 36,7 тыс. кв. м. в двух домах на 846 квартир. Для сравнения, в декабре 2023 года девелоперы ввели в строй 466,5 тыс. кв. м. жилых помещений. К 1 января в городе сдано более 2,66 млн кв. м. жилья. Год назад показатель превышал 3,4 млн кв. м.

Кроме жилья в прошлом месяце в Петербурге ввели в эксплуатацию более 100 объектов общегражданского назначения, в том числе детские сады в Петродворцовом, Невском, Выборгском, Пушкинском районах города, а также общеобразовательные школы в Пушкинском, Красносельском, Выборгском районах.

Александра Тен