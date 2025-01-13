Врио главы администрации Петроградского района станет Александр Петухов

Исполняющим обязанности главы администрации Петроградского района с 14 января станет Александр Петухов, ранее занимавший должность заместителя руководителя, сообщает ЗАКС.Ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы администрации Петроградского района Александр Петухов

Фото: Пресс-служба администрации Петроградского района Замглавы администрации Петроградского района Александр Петухов

Фото: Пресс-служба администрации Петроградского района

До сегодняшнего дня главой района формально числится Владимир Омельницкий, которого на прошлой неделе назначили вице-губернатором Петербурга. В Смольном он будет курировать работу комитета имущественных отношений, КГИОП и управления по развитию садоводства.

Что касается господина Петухова, то он курировал строительство, благоустройство, ремонт дорог и работу управляющих компаний. В зону его ответственности входит ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района».

Чиновник работает в исполнительных органах власти с 2011 года. До Петроградского района он трудился в жилищном комитете и на разных должностях в администрации Центрального района.

Ранее «Ъ-СПб» подробно писал о биографии Омельницкого. Подробнее читайте в материале «Глава района дослужился до вице-губернатора».

Андрей Маркелов