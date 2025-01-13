Участок «Метростроя» на Расстанной за 656 млн рублей приобрела «Петрофарм Плюс»

ООО «Торговый дом "Петрофарм Плюс"» выиграло на торгах по приобретению участка обанкротившегося АО «Метрострой» на Расстанной улице, 17 в Петербурге. Компания стала единственным участником аукциона, предложив за объект площадью 65 тыс. кв. м 656,3 млн рублей, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Изначально участок оценивался в 3,6 млрд рублей. В 2021 году, когда его бывшего владельца признали банкротом, по документам земля подходила под жилую застройку. После принятия нового Генплана, территория перешла в разряд промышленных, и ее стоимость снизилась до 810 млн рублей. Однако за такую сумму покупателя найти не удалось. В декабре лот еще раз выставили на торги уже за 729 млн руб. Предложений также не поступило, и с шагом в 36,5 млн руб. цену снова начали снижать, пока «Петрофарм Плюс» не подала единственное предложение. Как заявил изданию владелец компании Кирилл Ширшов, в промзоне планирует развивать фармацевтическое производство.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что участок «Метростроя» площадью 3,3 га возле станции метро «Автово» продали на торгах за 360 млн рублей. Площадку, расположенную на Дороге на Турухтанные острова, 12, приобрело ООО «Инвест-проект».

Кирилл Бевзюк