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Пять новых охраняемых природных зон появятся в 2025 году на территории Ленобласти

В 2025 году на территории Ленинградской области будут созданы четыре новых особо охраняемых природных территории (ООПТ): заказники «Ржевский лесопарк» и «Ковалевский лес» во Всеволожском районе, «Ямницкая чисть» и «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» в Бокситогорском районе, а также памятник природы «Петровщинская лиственничная роща» в Кировском районе 47-го региона. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам председателя комитета по природным ресурсам Ленобласти Федора Стулова, в планах к 2035 году — создание 94 ООПТ регионального значения с долей площади Ленобласти, занятой ООПТ, в 14,4%. Такие задачи перед региональным правительством ставит новый нацпроект «Экологическое благополучие», отметил чиновник.

В настоящий момент в Ленобласти насчитывается в общей сложности 58 особо охраняемых природных территорий: три — федерального значения, 51 — регионального: два природных парка, 29 заказников и 20 памятников природы и четыре ООПТ местного значения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на территории двух районов Ленинградской области — Приозерского и Всеволожского — создан новый природный заказник. Он расположен на Карельском перешейке и получил название «Ореховский».

Также областные чиновники назвали размер выручки от платного посещения особо охраняемых зон по итогам прошлого года.

Андрей Цедрик

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