Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минувшая ночь стала второй среди самых холодных с начала 2025 года

Ночь на 13 января стала второй среди самых холодных с начала года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, в Северной столице окрепли морозы - минимальная температура воздуха, по данным городской метеостанции, опустилась до отметки в -12,3 градуса»,— говорится в сообщении.

По словам господина Леуса, холоднее в 2025 году было только 6 января, когда столбики термометров показали -16,2 градуса. По области температура в тот день опускалась ниже 20-градусной отметки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала года в Петербурге выпало 103% месячной нормы осадков. Утром 12 января высота снежного покрова в городе достигала 29 см. Это самый высокий показатель с начала нынешний зимы.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...