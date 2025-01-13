Минувшая ночь стала второй среди самых холодных с начала 2025 года

Ночь на 13 января стала второй среди самых холодных с начала года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, в Северной столице окрепли морозы - минимальная температура воздуха, по данным городской метеостанции, опустилась до отметки в -12,3 градуса»,— говорится в сообщении.

По словам господина Леуса, холоднее в 2025 году было только 6 января, когда столбики термометров показали -16,2 градуса. По области температура в тот день опускалась ниже 20-градусной отметки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала года в Петербурге выпало 103% месячной нормы осадков. Утром 12 января высота снежного покрова в городе достигала 29 см. Это самый высокий показатель с начала нынешний зимы.

Андрей Маркелов