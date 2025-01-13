Следствие вмешалось в сделку с акциями

В Хамовническом суде столицы начался процесс по делу Петра Нидзельского, в прошлом замглавы Минэнерго РФ, и экс-гендиректора АО «КрымТЭЦ» Тараса Целого. Оба обвиняются в хищении пакета акций крупнейшей генерирующей компании Крыма, находившихся во владении регионального министерства имущественных и земельных отношений. Приобретены они были подконтрольным господину Нидзельскому ООО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК) за 150 млн руб., тогда как реальная стоимость ценных бумаг, по данным следствия, составляла более 1,1 млрд руб. Вины подсудимые не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Хамовническом суде столицы начался судебный процесс над бывшими замглавы Минэнерго РФ Петром Нидзельским и гендиректором АО «КрымТЭЦ» Тарасом Целым. Обоим вменяются в вину особо крупные мошенничество и присвоение (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Предварительные слушания в суде растянулись на три заседания, что бывает нечасто. Пока из наиболее существенных решен лишь вопрос с продлением на полгода действия меры пресечения фигурантам дела — домашнего ареста господину Нидзельскому и содержания под стражей господину Целому. А 24 января защита будет добиваться возврата материалов дела в прокуратуру в связи с допущенными следствием нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, адвокаты будут требовать изменения подсудности дела и переноса процесса в Крым — по месту предполагаемого совершения преступления.

Уголовное дело о махинациях с акциями крупнейшей генерирующей компании Крыма АО «КрымТЭЦ» было возбуждено в мае 2022 года следственным управлением регионального МВД и долгое время расследовалось в отношении неустановленных лиц, а господа Нидзельский и Целый проходили по нему свидетелями. В марте 2023 года все материалы этого дела были переданы в следственный департамент МВД РФ. Результаты появились через полгода, когда по обвинению в мошенничестве в Крыму был задержан 48-летний Тарас Целый. В АО «КрымТЭЦ» он работал с июля 2012 года заместителем начальника службы перспективного развития, в 2014 году был назначен замглавы компании по реконструкции и развитию, а затем первым заместителем гендиректора. АО «КрымТЭЦ» господин Целый возглавил в 2017 году.

По ходатайству следствия Киевский райсуд Симферополя отправил обвиняемого Целого в СИЗО. Вскоре после этого фигуранта этапировали в Москву. А еще через месяц у следствия появились основания для задержания бывшего замглавы Минэнерго РФ 79-летнего Петра Нидзельского, занимавшего эту должность с 1994 по 2004 год. Впоследствии он стал сначала совладельцем, а потом и бенефициаром АО «КрымТЭЦ». Учитывая почтенный возраст фигуранта, Мещанский суд Москвы, несмотря на желание следователя отправить господина Нидзельского в СИЗО, ограничился домашним арестом, отбывать который подследственного обязали в своей квартире на Остоженке.

Не исключено, что основанием для привлечения к ответственности господина Нидзельского стали показания, данные после ареста Тарасом Целым.

Как следует из материалов дела, в котором более 100 томов, началось все с того, что в 2015 году подконтрольное бывшему чиновнику Нидзельскому московское ООО ЮЭК приобрело 63% акций АО «КрымТЭЦ». Другая часть ценных бумаг оставалась во владении министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

Как считает следствие, преступный умысел завладеть по заниженной стоимости остававшимися в собственности республики акциями энергетической компании у Петра Нидзельского возник в 2020 году. Именно тогда, по версии правоохранителей, на свет появилось сфальсифицированное экспертное заключение об убыточности АО «КрымТЭЦ» и необходимости его приватизации, которое было передано в правительство республики. Из документа следовало, что стоимость 37% акций составляет всего 150 млн руб. Именно за эту сумму 22 января 2021 года они и были проданы ООО ЮЭК.

Выводы же другой экспертизы, на которую опирается следствие, состоят в том, что реальная стоимость доставшихся господину Нидзельскому акций составляла более 1,1 млрд руб.

Отметим, что обвинение в особо крупном присвоении к фигурировавшему в деле с самого начала мошенничеству добавили уже ближе к окончанию расследования.

По данным “Ъ”, свою вину в инкриминированном деянии Петр Нидзельский и Тарас Целый не признают.

Олег Рубникович