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«В любой момент все трансакции могут остановиться»

Александр Калинин, владелец АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг»

О развитии производства вычислительной техники в России в условиях блокировки оплаты в Китай “Ъ” рассказал владелец АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» (разрабатывает потребительские мобильные устройства, смартфоны, планшеты и др.) Александр Калинин.

Александр Калинин

Александр Калинин

Фото: Из личного архива Александра Калинина

Александр Калинин

Фото: Из личного архива Александра Калинина

— Как блокировка оплаты в Китай отразилась на производстве вычислительной техники в РФ?

— Результатом стало значительное замедление поставок, их удорожание, разрушение выстроенных финансово-продуктовых циклов и дальнейшее усложнение доступа к технологическим новинкам. Это, естественно, касается и комплектующих для производства вычислительной техники как оборудования двойного назначения. Сейчас оплата производится от двух недель до двух месяцев вместо трех-четырех дней до блокировки. Соответственно, происходит замедление производства и замедление отгрузки. Помимо этого, произошло удорожание начальной стоимости товара на 7–8%, а после уплаты таможенных пошлин и НДС может превратиться в 9–11% увеличения себестоимости и более. Это касается несанкционного бизнеса, а если товар двойного назначения, думаю, все существенно дороже. Нарушения товарно-денежного оборота и кредитных линий от поставщиков приводят к дефициту товара, с одной стороны, и оборотных средств — с другой, а банковские ставки в РФ не позволяют эффективно кредитоваться.

— Что происходит с расходами производителей электроники и госсектора?

— Расходы всех участников процесса, как производителей и поставщиков, так и покупателей, естественно, увеличатся. Ситуация, скорее всего, приведет не только к значительному удорожанию производимой в РФ вычислительной техники, но и к частичному технологическому отставанию. Возможность найти научно-техническую информацию и покупать технологические новинки в первоисточнике становится проблемной, не говоря о том, что покупка происходит не по актуальным ценам. Поэтому для сохранения темпов роста российской IT-отрасли и удовлетворения потребностей госзаказчиков в части ускоренного импортозамещения бюджеты придется увеличивать.

— Есть ли риск того, что российские компании начнут переносить свое производство в страны СНГ?

— Банковские системы стран СНГ также попали под угрозу вторичных санкций, финансовые потоки в рамках существующей финансовой реальности прозрачны и не защищены от санкций. В любой момент все трансакции могут остановиться. Если говорить о производстве, то при детальном рассмотрении это огромное строительство на чужих территориях с большими издержками и огромными рисками потери всех инвестиций, не говоря о проблемах с квалифицированным персоналом. Особняком может стоять Белоруссия, но здесь нужны определенные усилия властей и уточнение законодательства в рамках Союзного государства.

— Может ли государство помочь российским производителям вычислительной техники ускорить поставки и нивелировать разницу в повышении стоимости конечного оборудования?

— Схемы могут работать разные, но по факту это в любом случае будут краткосрочные решения до следующего санкционного пакета. Многое зависит также от субсидирования государством ставки банковского кредита на приобретение комплектующих для отечественных производителей электроники, а также от желания правительства и ЦБ поумерить аппетиты банкиров, непомерно посредничающих на валютообменных операциях. Задача государства — обсуждать актуальные вопросы платежей на межправительственном уровне со странами Глобального Юга и прежде всего КНР.

Интервью взял Тимофей Корнев

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