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Экс-главу минздрава Башкирии назначат вице-премьером Московской области

Московская областная дума на ближайшем заседании, которое должно состояться 16 января, намерена рассмотреть вопрос о назначении Максима Забелина вице-премьером областного правительства. Об этом на оперативном совещании правительства Московской области сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Максим Забелин

Максим Забелин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Максим Забелин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Максим Забелин родился в 1979 году в Курской области. Окончил Военно-медицинскую академию по специальности «хирургия», МВА по программе «Менеджмент в здравоохранении» Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, а также факультет «Государственное и муниципальное управление» этой же академии. Имеет степень доктора медицинских наук.

В Башкирии господин Забелин работал с декабря 2018 года, когда возглавил республиканский минздрав. В марте 2021 года стал вице-премьером Башкирии, а спустя еще год был назначен руководителем администрации главы республики. В начале ноября 2024 он ушел в отставку, после чего был назначен министром здравоохранения Московской области.

Булат Баширов

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